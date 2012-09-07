Інвестори виводять кошти з фондів країн, що розвиваються

Розглянутий тиждень був одним з найважчих для всіх фондів, орієнтованих на ринки, що розвиваються.

Як повідомляє Reuters, в сукупності їхні активи скоротилися на 1,7 млрд дол

Фонди Китаю втратили 354 млн дол., з фондів Індії інвестори вивели 303 млн дол. Фонди регіону EMEA (Європа, Близький Схід, Африка) зафіксували відтік у розмірі 130 млн дол. У цьому регіоні найменшим попитом користувалися фонди, що інвестують лише в акції РФ: вони втратили 100 млн дол.

Відтік коштів торкнувся і найпопулярніших фондів останніх місяців - диверсифікованих фондів глобальних ринків, що розвиваються (GEM). За тиждень їхні кошти скоротилися на 113 млн дол.