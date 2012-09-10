"Газтек" купив пакет акцій "Сумигазу" за 16,9 млн грн

Найбільший приватний власник ряду українських облгазів - компанія "Газтек" - перемогла в приватизаційному конкурсі з продажу 25,788% акцій ПАТ "Сумигаз", заплативши за пакет 16 млн 900 тис грн (початкова ціна становила 15,6 млн грн - УНІАН).

Трансляція конкурсу, який проводився за принципом аукціону, велася на сайті Фонду державного майна України.

Всього в цьому конкурсі взяли участь дві компанії, другим учасником була компанія "ІК Фінлекс-Інвест", яка була готова придбати 25,788% акцій "Сумигазу" за 16 млн 740 тис грн.

Нагадаємо, ФДМУ в серпні ц.р. оголосив про плани продажу на приватизаційних конкурсах у вересні пакетів акцій 12 газопостачальних компаній, зокрема й 25,788% «Сумигазу». Як говориться в офіційному виданні Фонду «Відомості приватизації» від 15 серпня, покупець пакета буде зобов'язаний упродовж трьох років з моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 4 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ з газопостачання і газифікації «Сумигаз» (Суми) займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ в Сумській області.

25% акцій «Сумигазу» належать НАК «Нафтогаз України», 25,788% були передані ФДМУ для приватизації, 22,64% належать ЗАТ «Сток Холдер» (Київ), 24,21% – ТОВ «Оксідент» (Київ).

ПАТ «Газтек» (м. Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій ряду українських облгазів. "Газтек", зокрема, придбав останнім часом на приватизаційних конкурсах блокуючі держпакети акцій "Миколаїв-", "Івано-Франківськ-", "Севастополь-", "Дніпропетровськ-", "Запоріж-", "Луганськгазу".

Власниками самого "Газтеку" є ряд кіпрських компаній - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited і Porala Venchers Limited.

На початку вересня ц.р. "Газтек" залучив у банку “Надра” (м. Київ) кредит на 250 млн. грн для придбання акцій підприємств з газопостачання і газифікації.

Банк "Надра" контролюється українським бізнесменом Дмитром Фірташем.