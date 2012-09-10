Обсяг торгів цінними паперами на Українській біржі за тиждень зріс на 1,85%

Обсяг торгів цінними паперами за минулий тиждень на "Українській біржі" становив 146,3 млн. грн (з них обсяг торгів акціями - 142,9 млн. грн), повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

За інформацією прес-служби, обсяг торгів на строковому ринку біржі за тиждень зріс на 26,01% - до 233,3 млн. грн (244 017 контрактів).

Загальний обсяг торгів на "Українській біржі" за тиждень з 3 по 7 вересня становив 379,6 млн. грн, загальна кількість операцій - 42 233.

За підсумками торгів за тиждень з 3 по 7 вересня 2012 року Індекс українських акцій, що розраховується "Українською біржею", знизився на 1,53% - з 994,58 до 979,38 пункта.

Станом на 6 вересня 2012 року для забезпечення виконання договорів за цінними паперами, укладених на "Українській біржі", в депозитарії заздалегідь зарезервовано грошові кошти на суму 66 млн. грн і цінні папери на суму 815 млн. грн.

Лідерами негативного впливу на Індекс українських акцій стали іменні прості акції ПАТ "Укрнафта", вплив яких становив -7,68 індексного пункта, "Райффайзен Банк Аваль" (-3,62) і ПАТ "Центренерго" (-3,62).

Лідерами обігу за тиждень стали акції "Мотор Січі", обсяг торгів за якими становив 10,9 млн. грн, на другому місці папери "Центренерго" – 7,5 млн. грн, далі йде "Алчевський металургійний комбінат" – 3,2 млн. грн. Частка вказаних цінних паперів в обігу становила 30,28%, 20,72% і 8,98% відповідно.