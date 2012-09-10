Експерти: українські акції минулого тижня подешевшали через волатильність гривні

Українські фондові індекси минулого тижня знизилися через вирослу волатильність на валютному ринку, коли гривня на міжбанку підскочила до 8,18 за долар.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

Причому, за їхніми словами, український ринок минулого тижня знизився, незважаючи на позитивну динаміку провідних світових індексів. Індекси українських акцій закрилися в п'ятницю, 7 вересня, на позитивній ноті: UX (+0,9%), WIG-Ukraine (+0,9%). Однак за результатами тижня перший зафіксував зниження на 1,5%, другий - на 1%. На Лондонській фондовій біржі Ferrexpo (+18%) в п'ятницю відскочив від 3-х річного мінімуму незважаючи на тривалий спад цін на залізну руду.

Як зауважують аналітики, на поточному тижні відбудеться низка важливих подій. Після публікації даних про зайнятість у США за серпні (кількість нових робочих місце поза с/г становить 96 тис.) шанси на запуск ФРС QE3 збільшилися. Чергове засідання комітету FOMC відбудеться у четвер, 13 вересня.

За інформацією аналітиків, в Європі у середу Конституційний суд Німеччини видасть рішення про правомірність фонду фінансової підтримки ESM, а в Голландії відбудуться вибори до парламенту. Крім того, в четвер відбудуться збори міністрів фінансів G20, а прем'єр-міністр Греції проведе зустріч з трійкою (ЄЦБ, МВФ і ЄС) на якій обговорить хід виконання країною бюджетної реформи. Поточний тиждень почався з негативних новин. Зростання промвиробництва Китаю продовжує сповільнюватися: 8,9% в серпні проти 9,2% у липні.