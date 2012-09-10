На 26% держакцій «Лубнигазу» претендують чотири компанії

На участь у приватизаційному конкурсі з продажу 26% держпакету акцій ПАТ "Лубнигаз" надійшли заявки від чотирьох компаній - ПрАТ "Макіївкагаз", ТОВ "Маргаз", ТОВ "Інвестиційна компанія "Фінлекс-Інвест", ПрАТ «Газтек».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

Нагадаємо, 26% держакцій ПАТ «Лубнигаз» планується виставити на приватизаційному конкурсі 11 вересня ц.р. Стартова ціна даного держпакету встановлена ​​в розмірі 330 тис. грн, крок торгів - 5 тис. грн. Покупець пакета буде зобов'язаний протягом трьох років з моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 2,6 млн грн.

Довідка УНІАН. Власником 25% ПАТ «Лубнигаз» (Полтавська обл.) є НАК «Нафтогаз України», 26% акцій ПАТ передані ФДМУ для приватизації. У лютому ц.р. кіпрська компанія Castlebury Limited стала власником 10,486% статутного капіталу «Лубнигаз».

Власником мажоритарного пакету газопостачальної компанії ПрАТ "Макіївкагаз" є фізичні особи - резиденти.

ТОВ "Маргаз" є мажоритарним акціонером ПАТ "Маріупольгаз", що володіє 76,88% пакетом акцій даної компанії.

ТОВ "Інвестиційна компанія "Фінлекс-Інвест" є власником міноритарних пакетів акцій у низці облгазів, зокрема в "Кіровоград-" і "Мелітопольгаз".

ПрАТ «Газтек» (м. Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів. Власниками самого "Газтека" є низка кіпрських компаній. На початку вересня ц.р. "Газтек" залучив у банку "Надра" (м. Київ) кредит на 250 млн грн для покупки акцій підприємств з газопостачання та газифікації. Банк "Надра" контролюється українським бізнесменом Дмитром Фірташем.

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