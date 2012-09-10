Динаміка українського ринку акцій залежатиме від стану валютного ринку - експерти

Динаміка українського ринку акцій найближчим часом залежатиме від стану валютного ринку.

Такий прогноз висловили аналітики «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ) в огляді, переданому УНІАН.

На їхню думку, «якщо валютний ринок досягне більш-менш рівноважного стану, то ринок акцій, найімовірніше, буде перебувати в бічному тренді».

Очевидно, вважають аналітики, що хвилювання на вітчизняному валютному ринку були основною причиною падіння на ринку акцій в першій половині минулого тижня. Індекс Української біржі в середу, 5 вересня, закрився на позначці 952,27 пункту. Потрапивши в зону перепроданості, індекс частково відіграв падіння протягом двох наступних торгових днів, закінчивши тиждень на позначці 979,38 пункту. Тижневе зниження індексу Української біржі становило 1,5%.

За словами аналітиків, з настанням вересня прийшов час почути від європейських політиків конкретний план дій з відновлення економіки єврозони. На початку минулого тижня поширилася новина про те, що Європейський центробанк буде підтримувати європейські країни, які переживають кризу, шляхом викупу з ринку їхніх облігацій з термінами погашення менше ніж на три роки. На думку глави центробанку Маріо Драґі, купівля короткострокових паперів на вторинному ринку не буде порушувати угоди ЄС, що не дозволяють центробанку фінансувати окремі уряди.

Як відзначають аналітики, у другій половині дня в четвер, 6 вересня, індекси європейського фондового ринку злетіли після повідомлення про те, що ЄЦБ ухвалив рішення за програмою викупу держоблігацій країн єврозони і по вимогам до застави по кредитах. Обсяг викупу держоблігацій буде необмеженим, при цьому покупки будуть повністю стерилізовані шляхом виведення з обігу суми грошових коштів, рівних тим, що були витрачені на купівлю держоблігацій.

Аналітики повідомляють, що важливим днем ​​поточного тижня стане серед, 12 вересня, коли буде прийнято рішення Конституційного суду Німеччини про конституційність Європейського стабілізаційного механізму, який має замінити існуючі Європейський фонд фінансової стабільності та Європейський механізм фінансової стабілізації. Рішення суду, найімовірніше, буде позитивним, можливо, з деякими застереженнями.