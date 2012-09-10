Індекс Української біржі підвищився на 3,58%, індекс ПФТС - на 1,38%

Індекс Української біржі за підсумками торгів 10 вересня підвищився на 3,58% - до 1014,41 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 74,7 млн грн, з них на фондовому ринку - 36,6 млн грн, на строковому ринку - 38 млн грн.

Лідерами підвищення серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери "Укрсоцбанку" (+15,8%), Єнакіївського метзаводу (+4,9%), "Донбасенерго" (+4,8%), "Укрнафти" (+4,54 %).

Індекс ПФТС за підсумками торгів понеділка виріс на 1,38% - до 364,71 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 1 млрд 425,9 млн грн, при цьому обсяг торгів ОВДП становив 920,4 млн грн, облігаціями підприємств - 504 млн грн, з них на торги облігаціями «Сбербанку Росії» припало 500 млн грн.