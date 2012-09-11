"Фінлекс-Інвест" купив 26% акцій «Лубнигаз»

Інвестиційна компанія "Фінлекс-Інвест" перемогла в приватизаційному конкурсі з продажу 26% акцій ПАТ «Лубнигаз», заплативши за пакет 5 млн 60 тис. грн. (Початкова ціна 26% «Лубнигаз» становила 330 тис. грн - УНІАН).

Трансляція конкурсу, який проводився за принципом аукціону, велася на сайті Фонду державного майна України (ФДМУ).

Всього в даному конкурсі брали участь чотири компанії - ПрАТ "Макіївкагаз", ТОВ "Маргаз", ТОВ "Інвестиційна компанія "Фінлекс-Інвест", ПрАТ «Газтек». Компанія "Маргаз" готова була придбати 26% акцій "Лубнигаз" за 5 млн 55 тис. грн.

Нагадаємо, раніше Інвестиційна компанія "Фінлекс-Інвест" разом з компанією "Газтек" брала участь в низці приватизаційних конкурсів з продажу держпакетів облгазів.

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ в серпні ц.р. оголосив про плани продажу на приватизаційних конкурсах у вересні пакетів акцій 12 газопостачальних компаній, у тому числі 26% «Лубнигаз». Як говориться в офіційному виданні Фонду «Відомості приватизації» від 15 серпня, покупець пакета буде зобов'язаний протягом трьох років з моменту покупки інвестувати в розвиток підприємства 2,6 млн грн.

Довідка УНІАН. Власником 25% ПАТ «Лубнигаз» (Полтавська обл.) є НАК «Нафтогаз України», 26% акцій ПАТ були передані ФДМУ для приватизації. У лютому ц.р. кіпрська компанія Castlebury Limited стала власником 10,486% статутного капіталу «Лубнигаз», ще 11,34% акцій компанії володіє Aer Alter Energy Resourses Ltd (Великобританія).

ТОВ "Інвестиційна компанія "Фінлекс-Інвест" є власником міноритарних пакетів акцій у низці облгазів, зокрема в "Кіровоград-" і "Мелітопольгаз".

ПрАТ «Газтек» (м. Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів. Власниками самого "Газтека" є низка кіпрських компаній. На початку вересня ц.р. "Газтек" залучив у банку "Надра" (м. Київ) кредит на 250 млн грн для купівлі акцій підприємств з газопостачання та газифікації. Банк "Надра" контролюється українським бізнесменом Дмитром Фірташем.