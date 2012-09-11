Український фондовий ринок у вівторок продовжив зростання

Індекс Української біржі за підсумками торгів 11 вересня підвищився на 0,67% – до 1021,18 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 69 млн. грн, з них на фондовому ринку – 34,8 млн. грн, на строковому ринку – 34,4 млн. грн.

Лідерами підвищення серед акцій, що найактивніше торгуються, стали цінні папери "Центренерго" (+2,01), "Донбасенерго" (+1,96%), "Азовсталі" (+1,38%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів вівторка зріс на 1,27% – до 369,33 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 254,6 млн. грн, при цьому обсяг торгів ОВДП становив 253,9 млн. грн, облігаціями підприємств – 0,7 млн. грн.