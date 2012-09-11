Засідання Наглядової ради ПФТС не відбулося через брак кворуму

Намічене на вівторок, 11 вересня, засідання Наглядової ради фондової біржі ПФТС не відбулося через брак кворуму, повідомив УНІАН представник одного з акціонерів біржі.

Джерело також відзначило, що акціонери біржі поки що не прийшли до якогось компромісного рішення щодо призначення нового керівництва біржі.

Планувалося, що на сьогоднішньому засіданні Наглядова рада ПФТС обере голову правління біржі. На цю посаду було висунуто дві кандидатури - заступника голови правління "Української біржі" Євгена Коміссарова, а також екс-керівника Всеукраїнського депозитарію цінних паперів Миколу Швецова.

Усього Наглядова рада ПФТС складається з 15 членів. До НР входять як представники провідних українських компаній, так і представники мажоритарного акціонера біржі.

На даний момент "Московській біржі" належить 50% плюс 1 акція біржі ПФТС.