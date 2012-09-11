Мінфін від продажу ОВДП у вівторок залучив до держбюджету 160 млн грн

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 11 вересня, Міністерству фінансів України вдалося залучити до державного бюджету 160 млн грн, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін провів первинне розміщення індексованих ОВДП з терміном погашення 9 вересня 2015 року. Доходність становила 9,3%. При цьому попит на ОВДП терміном обороту 5 і 7 років був відсутній.

Фахівець відділу продаж боргових цінних паперів інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса прогнозував, що на аукціоні у вівторок Мінфін, ймовірно, одержить ряд дружніх заявок. Ринкові заявки, на його думку, як і раніше неможливі, зважаючи на суттєвий розрив між рівнем ставок на вторинному ринку і пропозицією уряду.

У свою чергу аналітики «ІНГ Банк Україна» також говорили, що вірогідність надходження заявок з ринковими рівнями доходності на придбання гривневих облігацій залишається низькою. При цьому інтерес приватних інвесторів до індексованих облігацій обмежений.

Разом з тим вони не виключали залучення Мінфіном певного обсягу фінансового ресурсу під час аукціону у вівторок.

Нагадаємо, що на аукціоні 28 серпня Мінфін залучив до держбюджету 200,7 млн грн, також завдяки розміщенню індексованих ОВДП.

За даними Державної казначейської служби, з початку цього року по 3 вересня надходження до держбюджету від проведення урядових запозичень становили 76,755 млрд грн (52,776 млрд грн - від внутрішніх, 23,979 млрд грн - від зовнішніх). За вказаний період на погашення держборгу було спрямовано 45,107 млрд грн, витрати на обслуговування - 15,253 млрд грн.