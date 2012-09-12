Група компаній «Співдружність» купила 26% акцій «Кременчукгазу»

Українська виробничий-фінансова група ТОВ “Група компаній “Співдружність” перемогла у приватизаційному конкурсі з продажу 26% акцій ПАТ «Кременчукгаз», сплативши за пакет 21 млн 700 тис. грн (початкова ціна становила 6,7 млн грн - УНІАН).

Трансляція конкурсу, який проводився за принципом аукціону, велася на сайті Фонду державного майна України (ФДМУ).

Усього в цьому конкурсі брали участь три компанії - ТОВ “Група компаній “Співдружність”, ТОВ "Інвестиційна компанія "Фінлекс-Інвест", ще одна заявка на участь у конкурсі була подана від фізичної особи - Віри Четверикової (акціонер "Полтавагазу" - УНІАН).

Компанія "Фінлекс-Інвест" готова була придбати 26% акцій «Кременчукгазу» за 21 млн. 630 тис. грн.

У ході торгів реалізаційна ціна держпакета була підвищена на тридцять кроків. Розмір одного кроку становив 70 тис. грн.

Нагадаємо, покупець 26% акцій «Кременчукгазу» буде зобов'язаний упродовж трьох років від моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 1 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ з газопостачання і газифікації «Кременчукгаз» (м. Кременчук, Полтавська обл.) займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним організаціям у Кременчуці.

25% акцій «Кременчукгазу» володіє НАК «Нафтогаз України», 26% акцій передано для приватизації ФДМУ, 18,6% акцій належить ТОВ “Група компаній “Співдружність”, 24,5% належить дружній «Співдружності» компанії ТОВ "Енерго-Лан".

ТОВ «Група компаній «Співдружність» (м. Херсон) - українська виробничий-фінансова група, що включає понад 30 підприємств і дочірніх фірм. Основними напрямами діяльності концерну є: газова галузь, сільське господарство, інвестиції тощо. Одним із засновників «Співдружності» є бізнесмен, член Партії регіонів Віктор Попов. 31 серпня 2012 року «Співдружність» була визнана переможцем приватизаційного конкурсу з продажу 20,82% газорозподільної компанії «Херсонгаз».