НКЦПФР ухвалила порядок збільшення та зменшення статутного капіталу акціонерних товариств

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) схвалила порядок збільшення та зменшення статутного капіталу публічних та приватних акціонерних товариств.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комісії, дане рішення регулятор ухвалив на своєму засіданні 4 вересня ц.р.

Як зазначили в комісії, даний порядок повинен удосконалити визначення ринкової вартості акцій, порядок проведення загальних зборів і внести деякі зміни до розкриття інформації емітентом цінних паперів у разі зміни статутного капіталу. За інформацією НКЦПФР, однією з найважливіших новацій, які містяться в даному документі, є оформлення проспекту емісії акцій та при закритому (приватному розміщенні акцій), тоді як раніше таку операцію було передбачено тільки для відкритих розміщень акцій.

Найближчим часом документ буде оприлюднено на офіційному сайті регулятора, а також направлено на узгодження до профільних міністерств і відомств.