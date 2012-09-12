ДПСУ готує податкову консультацію для роз'яснення оподаткування операцій з цінними паперами

Лист № 320/0/71-12/15-1217 від 9 серпня 2012 року, яким обмежується право платників податків на формування в повному обсязі видатків від проведення операцій з цінними паперами, буде замінено на узагальнюючу податкову консультацію, яка має більшу юридичну силу при трактуванні податкового законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр Клименко під час відкриття Центру обслуговування платників податків при податковій інспекції в Печерському районі Києва.

«Трактування Податкового кодексу буде побудовано таким чином, де буде чітка логіка, розуміння податкового законодавства, оподаткування даних операцій (операцій з цінними паперами - УНІАН) з урахуванням тих ризиків, які ми сьогодні бачимо, виявили і розуміємо, як з ними боротися», - зазначив він.

О.Клименко також повідомив, що дана консультація буде містити окремі положення листа від 9 серпня 2012 року.

За його словами, ринок цінних паперів потребує наведення порядку в частині оподаткування. «Ті суми, які вони (торговці цінними паперами - УНІАН) сьогодні заплатили, несумірні тими сумами платежів, які податкова служба чекає від них до бюджету», - сказав О.Клименко.

Також він заявив, що податкова служба доб'ється збільшення податкових надходжень від сфери торгівлі цінними паперами: «Ми доб'ємося, це однозначно, збільшення надходжень податку на прибуток з даного виду діяльності».

Водночас, О.Клименко зазначив, що податкова проводить консультації з учасниками ринку. «Від якихось, скажімо, схем вони (учасники ринку цінних паперів - УНІАН) добровільно вже сьогодні відмовляються і починають надходити гроші», - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, учасники ринку цінних паперів просять Держподатслужбу відкликати лист № 320/0/71-12/15-1217 від 9 серпня 2012 року, яким обмежується право платників податків на формування в повному обсязі видатків від проведення операцій з цінними паперами.

Як пояснили в Українському кредитно-банківському союзі, податківці наполягають на тому, що в декларації з податку на прибуток, починаючи зі звітного періоду I півріччя 2012 року, у платників з доходом за 2011 рік від 1 млн грн, враховувалося лише 25% суми від'ємного фінансового результату операцій з цінними паперами та деривативами.

УКБС відзначає невідповідність позиції Державної податкової служби і чинного законодавства, а також хибне ототожнення податківцями таких понять, як «від'ємне значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток» і «негативний фінансовий результат від операцій з цінними паперами».

Для погашення від'ємного фінансового результату операцій з цінними паперами та деривативами, який сформувався за станом на 1 січня 2012 року (з урахуванням від'ємного фінансового результату 2011 року), платникам податків доведеться до кінця поточного року повністю ліквідувати портфель цінних паперів, придбаних в попередні періоди, і повністю відмовитися надалі від довгострокових портфельних інвестицій, що виходять за рамки звітного податкового періоду.

Нагадаємо, Держподатслужба оприлюднила офіційну позицію щодо від'ємного фінансового результату операцій з цінними паперами та деривативами.

Так, у відомстві заявили, що лист ДПСУ № 320/0/71-12/15-1217 від 9 серпня 2012 року "Про відображення від'ємного фінансового результату операцій з цінними паперами та деривативами у 2012-2015 роках" передбачає, що прибуток від операцій з цінними паперами (корпоративними правами) включається до складу доходів за результатами звітного періоду, в якому здійснюється продаж цінних паперів. При цьому негативний фінансовий результат з торгівлі цінними паперами за своєю суттю є витратами на придбання цінних паперів (не проданих на даний час), понесеними у минулих податкових періодах, та не є від'ємним значенням об'єкта оподаткування з податку на прибуток.

«Таким чином, мова йде про інвестиційну діяльність (витрати на придбання цінних паперів), а не про негативне значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток», - підкреслюється в листі.

За даними Державної податкової служби, 89% цінних паперів є інструментом для ухилення від оподаткування.