Український фондовий ринок у середу продовжив зростання

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 12 вересня, підвищився на 1,78% - до 1039,32 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 78,9 млн грн, з них на фондовому ринку - 23,9 млн грн, на строковому ринку - 54,9 млн грн.

Лідерами підвищення серед акцій, що найактивніше торгуються, стали цінні папери "Азовсталі" (+3,41), "Центренерго" (+3,23%), Єнакіївського метзаводу (+2,34%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів зріс на 1,57% - до 375,14 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 54 млн грн, при цьому обсяг торгів ОВДП становив 52,9 млн грн, акціями - 1 млн грн.