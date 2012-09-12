Торги на українському біржовому ринку в середу завершилися в оптимістичному руслі - експерт

Торги на українському біржовому ринку в середу, 12 вересня, завершилися в оптимістичному руслі.

Про це УНІАН повідомив аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олександр Кушнарьов.

За його словами, основним мотивом підвищувальної динаміки стало повідомлення про те, що Конституційний суд Німеччини ухвалив позитивне рішення з питання про законність ратифікації угоди, що стосується створення європейського стабілізаційного механізму. При цьому суд обмежив розмір участі Німеччини в стабфонді сумою в 190 млрд євро із застереженням, що німецький парламент може підвищити планку у разі потреби.

Як підкреслив О.Кушнарьов, «інвестори зустріли новину з натхненням, розраховуючи на активізацію заходів по боротьбі з борговою кризою. Це дозволило індексним котируванням закріпитися в зеленій зоні після невпевненого старту».

Аналітик додав, що підтримали ринкове зростання дані зарубіжної макростатистики. Промислове виробництво в єврозоні в липні зросло на 0,6%, у той час як прогнозувалося підвищення індикатора на 0,1%. Порадувала гравців і інформація про скорочення числа безробітних у Великобританії в серпні на 15 тис., притому що зміна показника не очікувалося.

О.Кушнарьов також зазначив, що хорошими виявилися новини з боргового ринку. У середу Італія розмістила однорічні векселі з дохідністю 1,692% проти 2,767% на серпневому аукціоні.

За інформацією аналітика, в лідерах зростання серед представників індексного кошика Української біржі сьогодні закріпилися акції «Азовсталі», що додали в ціні 3,41%. Учасники ринку проігнорували інформацію про накладення заборони на рух приватних напіввагонів з Донецького в Дніпропетровський регіон, який може порушити нормальне забезпечення метпідприємств Донбасу залізорудною сировиною.

За словами О.Кушнарьова, краще ринку в середу також виглядали папери "Центренерго" (+3,23%), Єнакіївського метзаводу (+2,34%) і "Мотор Січі" (+1,82%). Зниження в першому ешелоні було зафіксовано тільки в акціях «Укрсоцбанку», що подешевшали на 1,78%.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 12 вересня, підвищився на 1,78% - до 1039,32 пункту. Загальний обсяг торгів становив 78,9 млн грн.

Індекс ПФТС виріс на 1,57% - до 375,14 пункту. Загальний обсяг торгів становив 54 млн грн.