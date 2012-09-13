Газтек» купив 26% акцій «Тисменицягазу»

Найбільший приватний власник ряду українських облгазів - компанія «Газтек» перемогла у приватизаційному конкурсі з продажу 26% акцій ПАТ «Тисменицягаз», заплативши за пакет 1 млн. грн (початкова ціна становила 160 тис. грн - УНІАН).

Трансляція конкурсу, який проводився за принципом аукціону, велася на сайті Фонду держмайна.

Загалом у цьому конкурсі брали участь дві компанії, другим учасником була компанія «ІК Фінлекс-Інвест», яка була готова придбати 26% пакет «Тисменицягазу» за 950 тис. грн.

Нагадаємо, покупець 26% ПАТ «Тисменицягаз» буде зобов'язаний протягом трьох років з моменту купівлі інвестувати в розвиток підприємства 720 тис. грн.

Довідка УНІАН. «Тисменицягаз» (Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н) - компанія з газифікації і газопостачання. 25,9999% акцій ПАТ «Тисменицягаз» передано ФДМУ для приватизації, 25% перебувають у власності НАК «Нафтогаз України», 24,89% належить ПАТ «Хмельницькгаз», 11,87% - ТОВ «Інвестиційна компанія «Добрий капітал».

ПрАТ «Газтек» (м. Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій ряду українських облгазів. «Газтек», зокрема, придбав останнім часом на приватизаційних конкурсах блокуючі держпакети акцій «Миколаїв-», «Івано-Франківськ-», «Севастополь-», «Дніпропетровськ-», «Запоріж-», «Луганськгазу».

Власниками самого «Газтеку» є ряд кіпрських компаній - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited і Porala Venchers Limited.

На початку вересня п.р. «Газтек» залучив у банку «Надра» (м. Київ) кредит на 250 млн. грн для купівлі акцій підприємств з газопостачання і газифікації.

Банк «Надра» контролюється українським бізнесменом Дмитром Фірташем.

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