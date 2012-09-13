Фондові ринки знижуються після декількох днів значного зростання. Як повідомляє сайт "Української біржі", біржовий індекс UX після декількох днів значного зростання сьогодні станом на 13:02 знизився на 1,68% - до 1021,87 пункту.

Британський індекс FTSE 100 знизився на 0,06%, до 5778,39 пункту, німецький DAX знизився на 0,33%, до 7319,52 пункту, французький CAC-40 опустився на 0,63%, до 3521,54 пункту.

У середу пан'європейський індекс FTSEurofirst 300 піднявся на 0,1% при закритті торгів, досягнувши у ході сесії максимального показника з липня 2011 року завдяки схваленню Конституційним судом Німеччини стабфонду єврозони.