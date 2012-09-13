ФДМУ вибрав оцінювача 50% + 1 акція "Кримського Титану"

«Центр економічних ініціатив» визнаний переможцем оголошеного Фондом державного майна України (ФДМУ) конкурсу з відбору оцінювача 50% плюс 1 акція держпакета ПрАТ "Кримський Титан".

Як повідомили в прес-службі ФДМУ, відповідне рішення конкурсна комісія ухвалила 22 серпня 2012 р.

Раніше Фонд держмайна визнав ТОВ "Центр економічних ініціатив" переможцем конкурсу з оцінки необігових активів Вільногірського гірничо-металургійного комбінату.

Нагадаємо, ФДМУ включив до переліку об'єктів, що підлягають приватизації в 2012-13 рр., держпакет ПрАТ "Кримський Титан" у розмірі 50% плюс 1 акція. Номінальна вартість запланованого до продажу держпакета "Кримського Титану" становить 368 млн 73 тис. грн.

Довідка УНІАН. ПрАТ «Кримський Титан» є одним із найбільших виробників діоксиду титану в Східній Європі, якому належить 2% світового ринку двоокису титану пігментного.

До складу «Кримського Титану», крім головного підприємства, входять два філіали – Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат і Вільногірський гірничо-металургійний комбінат, що спеціалізуються на розвитку гірничого, видобувного, збагачувального й металургійного виробництв.

Українському бізнесмену та інвестору Дмитру Фірташу належить Група компаній Group DF, яка володіє 90% акцій компанії OstChem Holding AG, яка в свою чергу контролює 50% - 1 акція ПрАТ «Кримський Титан».

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