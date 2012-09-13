Акції Харківської ТЕЦ-5 продадуть за пільговими умовами

Фонд державного майна України (ФДМУ) ухвалив рішення про продаж за пільговими умовами пакетів акцій Харківської ТЕЦ-5, які перебувають у держвласності .

Про це йдеться в повідомленні ФДМУ, оприлюдненому в газеті "Урядовий кур'єр" від 13 вересня п.р.

Згідно з повідомленням, право придбання акцій за пільговими умовами мають працівники підприємства; колишні працівники підприємства; звільнені працівники; інваліди, звільнені з підприємства; працівники підприємства, звільнені за станом здоров'я.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України (ФДМУ) почав підготовку до продажу державних пакетів акцій Дніпродзержинської, Херсонської, Одеської та Харківської ТЕЦ. Зокрема, на продаж планується виставити 93,06% акцій ПАТ "Дніпродзержиська ТЕЦ", 93,09% ПАТ "Херсонська ТЕЦ", 94,48% ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" і 93,57% ПАТ "Одеська ТЕЦ".

Харківська ТЕЦ-5 - одна з найбільших в Україні теплоелектроцентралей, забезпечує теплопостачання Харкова. ТЕЦ розташована в Харківській області на відстані 0,5 км від міської межі на малопродуктивних, болотистих землях.

ТЕЦ перебуває в управлінні НАК «Нафтогаз України».