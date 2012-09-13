«Енергоатом» ініціював банкрутство «Луганськобленерго»

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом», яке є оператором усіх діючих атомних станцій України, подало позов до господарського суду Луганської області, в якому вимагає порушити справу про банкрутство «Луганськобленерго».

Про це йдеться у повідомленні компанії в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР).

Згідно з повідомленням, «Луганськобленерго» заборговувало держпідприємству НАЕК «Енергоатом» 18,984 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) у 2010 році припинила обіг акцій ВАТ «Луганськобленерго».

Мережі «Луганськобленерго» в березні 2001 року були продані на відкритих торгах «Укрсоцбанку» (Київ) за борги перед держпідприємством «Енергоринок». У свою чергу «Укрсоцбанк» перепродав мережі ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» («ЛЕО»).

ЛЕО до квітня 2002 року здавало мережі в оренду «Луганськобленерго», а потім почало експлуатувати їх самостійно.