На конкурс із продажу «Вінницягазу» надійшло дві заявки

На участь у приватизаційному конкурсі з продажу 22,059% держпакета акцій ПАТ «Вінницягаз» надійшло дві заявки - від компанії "Газтек" та Інвестиційної компанії "Фінлекс-Інвест", повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

Як зазначили у ФДМУ, обидві компанії допущені до участі в конкурсі.

Нагадаємо, 22,059% ПАТ «Вінницягаз» планується виставити на приватизаційному конкурсі 14 вересня ц.р. Стартова ціна цього держпакета встановлена в розмірі 1,5 млн грн, крок торгів - 15 тис. грн. Покупець пакета буде зобов'язаний протягом трьох років із моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 3,2 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ із газопостачання та газифікації "Вінницягаз" займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ у Вінницькій області.

"Вінницягаз" завершив січень-червень 2012 р. із 25,76 млн грн прибутку проти 8,6 млн грн збитків, одержаних у першому півріччі 2011 р.

25% акцій "Вінницягаз" належить НАК "Нафтогаз України", 22,059% передано ФДМУ для подальшої приватизації, власником 12,73% акцій є ПрАТ "Газтек", 19,09% - ВАТ «Ролюкс» (м. Івано-Франківськ), 19,09% - ВАТ «Агропромкомплект» (м. Львів).