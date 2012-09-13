Уряд збільшив статутний фонд «Украгролізингу» на 32%

Кабінет міністрів збільшив статутний фонд державної компанії «Украгролізинг» майже на 32%, або на 261,6 млн. грн, - до 1,09 млрд грн. Відповідна ухвала Кабміну №844 від 12 вересня опублікована на сайті уряду.

Згідно з документом, статутний фонд компанії буде збільшено за рахунок додаткового випуску акцій існуючою номінальною вартістю при 100% збереженні їх у державній власності.

Довідка УНІАН. НАК «Украгролізинг» створена ухвалою Кабінету міністрів України від 11 квітня 2001 р. Компанія є наступником майнових прав і зобов'язань державного лізингового підприємства «Украгролізинг», створеного на базі державного лізингового фонду в 1999 р., і підпорядкована Кабміну.

Компанія надає послуги з придбання сільськогосподарської техніки і устаткування для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу.

До складу компанії входять підприємства технічного обслуговування, матеріально-технічного постачання і машинно-технічні станції.

З 1998 р. компанія придбала і передала сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу техніки на суму понад 2,8 млрд грн.