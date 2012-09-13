Нuawei інвестує 2 млрд дол. у ринок Великобританії

Компанія Huawei (Китай), один зі світових лідерів у галузі розробки ІКТ-рішень, оголосила про намір інвестувати 1 млрд доларів (650 млн. фунтів) і вкласти ще 1 млрд доларів у придбання активів у Сполученому Королівстві протягом найближчих п'яти років.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Розмір інвестицій було оголошено на зустрічі прем'єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона із засновником Huawei Жень Чженфеєм.

Завдяки відкритості Сполученого Королівства для іноземних вкладень число співробітників Huawei у цих країнах вже сягнуло 800 чоловік, а до 2017 року збільшиться до 1500 чоловік. У рамках своїх зобов'язань Huawei планує відкрити декілька міжнародних центрів компетенції у технічній і фінансовій галузях. Huawei співпрацює зі всіма великими ораторами зв'язку і провайдерами ШП-послуг у Великобританії, що означає серйозний внесок у національну стратегію розвитку ШП-зв'язку із забезпеченням повсюдного доступу і надвисокої швидкості передачі для фіксованого і мобільного зв'язку.

Засновник і генеральний директор Huawei Жень Чженфей відзначив, що законодавча і освітня системи Сполученого Королівста «користуються заслуженою пошаною у всьому світі», тому компанія вибрала цю державу для будівництва своїх центрів компетенції.

Довідка УНІАН. Компанія Huawei – один із провідних світових постачальників інфокомунікаційних рішень. Продукти і рішення компанії використовуються у більш ніж 140 країнах світу, в т.ч. і в Україні. Дохід компанії у 1-му півріччі 2012 року становив 16 млрд дол.