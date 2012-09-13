Індекс Української біржі у четвер знизився майже на 3%

Індекс Української біржі за підсумками торгів 13 вересня знизився на 2,85% – до 1009,71 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 54,9 млн. грн, з них на фондовому ринку – 12,6 млн. грн, на строковому ринку – 42,3 млн. грн.

Лідерами зниження серед акцій, що найактивніше торгуються, стали цінні папери Єнакіївського метзаводу (-2,01), "Азовсталі" (-3,85%), "Центренерго" (-3,43%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів четверга зріс на 0,72% – до 377,84 пунктп. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 88,9 млн. грн, при цьому обсяг торгів ОВДП становив 86,7 млн. грн, облігаціями підприємств – 1,2 млн. грн.

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