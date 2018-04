"Газтек" купив 22,059% «Вінницягазу» за 3 млн. грн

Найбільший приватний власник низки українських облгазів - компанія "Газтек" перемогла у приватизаційному конкурсі з продажу 22,059% держпакету акцій ПАТ «Вінницягаз», заплативши за пакет 3 млн. грн (стартова ціна становила 1,5 млн. грн - УНІАН). Трансляція конкурсу, який проводився за принципом аукціону, велася на сайті Фонду держмайна.

Таким чином, в результаті даної покупки "Газтек" сконцентрував у своїй власності близько 34,79% акцій «Вінницягазу» (до приватизаційного конкурсу "Газтеку" належало 12,73% акцій облгазу).

Всього в даному конкурсі взяли участь дві компанії, другим учасником було ТОВ "Інвестиційна компанія "Фінлекс-Інвест".

Нагадаємо, покупець держпакету «Вінницягазу» буде зобов'язаний протягом трьох років з моменту покупки інвестувати у розвиток підприємства 3,2 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ із газопостачання і газифікації "Вінницягаз" займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ у Вінницькій області.

"Вінницягаз" завершив січень-червень 2012 р. з 25,76 млн. грн прибутку проти 8,6 млн. грн збитків, одержаних у першому півріччі 2011 р.

25% акцій "Вінницягаз" належать НАК "Нафтогаз України", 22,059% передано ФДМУ для подальшої приватизації, власником 12,73% акцій є ПрАТ "Газтек", 19,09% - ВАТ «Ролюкс» (м. Івано-Франківськ), 19,09% - ВАТ «Агропромкомплект» (м. Львів).

ПрАТ «Газтек» (м. Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів. Зокрема, "Газтеку" та афілійованим з ним структурам належать міноритарні пакети у "Вінниця-", "Волинь-", "Дніпропетровськ-", "Житомир-", "Запоріж-" і "Кримгазі" та ін.

Власниками самого "Газтеку" є низка кіпрських компаній - Krezer Holdings Ltd, Nesiba Venchers Ltd, Pasler Enterprises Ltd і Porala Venchers Ltd.

На початку вересня п.р. "Газтек" залучив у банку “Надра” (м. Київ) кредит на 250 млн. грн для купівлі акцій підприємств із газопостачання і газифікації.

Банк "Надра" контролює український бізнесмен Дмитро Фірташ.