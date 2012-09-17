«Газтек» купив 15,864% «Житомиргазу» за 16 млн грн

Найбільший приватний власник низки українських облгазів - компанія "Газтек" перемогла у приватизаційному конкурсі з продажу 15,864% держпакета акцій ПАТ «Житомиргаз», заплативши за пакет 16 млн грн (стартова ціна становила 9,7 млн грн - УНІАН). Трансляція конкурсу, який проводився за принципом аукціону, велася на сайті Фонду держмайна.

Таким чином, у результаті цієї покупки "Газтек" сконцентрував у своїй власності близько 50,93% акцій «Житомиргазу» (до приватизаційного конкурсу "Газтеку" належало 35,069% акцій облгазу).

Усього в даному конкурсі брали участь дві компанії, другим учасником була ТОВ "Інвестиційна компанія "Фінлекс-Інвест", яка готова була придбати держпакет «Житомиргазу» за 15,9 млн грн.

Нагадаємо, покупець держпакета акцій «Житомиргазу» буде зобов'язаний упродовж трьох років з моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 3,4 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Житомиргаз» займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним організаціям у Житомирській області.

15,8642% акцій ПАТ «Житомиргаз» було передано для приватизації ФДМУ, 35,0738% належало ЗАТ «Газтек» (м. Київ), 24,3% - у власності ПАТ «Хмельницькгаз».