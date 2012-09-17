«Нафтогаз» має намір викупити в «Укрексімбанку» ОВДП на 3,027 млрд грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» має намір здійснити сім закупівель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» на суму 3,027 млрд грн.

Про це сказано у повідомленні, розміщеному на сайті державних закупівель.

ОВДП буде реалізовано сімома лотами. У тендері бере участь один учасник.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш ніж 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») – кредитно-фінансова установа зі 100% державним капіталом.

У січні-червні 2012 року «Укрексімбанк» у порівнянні з відповідним періодом 2011 року, збільшив чистий прибуток на 16% – до 64,285 млн. грн.