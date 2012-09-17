Приватизація підприємств "Укроборонпрому" не почнеться раніше 2015 року

Приватизація підприємств оборонно-промислового комплексу, що входять до складу Державного концерну "Укроборонпром", не почнеться раніше, ніж у 2015 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході сьогоднішньої прес-конференції повідомила заступник генерального директора ДК "Укроборонпром" Тетяна Хрипко.

За її словами, зараз «Укроборонпром» проводить всебічний аналіз діяльності підприємств, які включені до складу концерну. «За результатами цього аналізу, вже до кінця року стосовно багатьох збиткових підприємств буде ухвалено рішення про ліквідацію або об'єднання з іншими підприємствами. Процес цей складний, оскільки багато підприємств «Укроборонпрому» мають статус стратегічних або ж не підлягають приватизації. У результаті, будь-які рішення щодо них потребують внесення змін до законів України або постанов Кабінету міністрів», - зазначила Т.Хрипко і додала: "Наступним кроком буде корпоратизація життєздатних підприємств з обов'язковою умовою зберегти їх у держвласності. Відбутися це може не раніше 2014-2015 року. Тільки після цього ми, можливо, підійдемо до питання приватизації окремих підприємств ОПК".

Т.Хрипко також нагадала, що на даний час розробляється держпрограма розвитку ОПК України до 2017 року. Вона припустила, що дана програма буде затверджена до кінця поточного року.

Довідка УНІАН. Концерн «Укроборонпром» утворений з метою забезпечення ефективного функціонування і управління суб'єктами господарювання державного сектора економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації і утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки і боєприпасів і беруть участь у військово-технічній співпраці.

Кабінет міністрів України своєю постановою № 814 від 3 вересня п. р. передав Міністерству оборони України повноваження з управлінню коштами, передбаченими у держбюджеті для формування статутного капіталу державного концерну «Укроборонпром».

Згідно з документом, бюджетні призначення, передбачені у 2012 році Міністерству економічного розвитку і торгівлі в загальному фонді державного бюджету за програмою "Формування статутного капіталу Державного концерну "Укроборонпром" у сумі 20 млн грн, передаються Міністерству оборони.

Крім того, постановою передбачено скорочення на 80 млн грн витрат за програмою "Розвиток озброєння і військової техніки Збройних Сил України" і одночасне збільшення на цю ж суму витрат за програмою «Формування статутного фонду Державного концерну «Укроборонпром».

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