Індекс Української біржі знизився на 0,59%, індекс ПФТС підвищився на 1,71%

Індекс Української біржі за підсумками торгів 17 вересня знизився на 0,59% - до 1093,21 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 89 млн грн, з них на фондовому ринку - 50,1 млн грн, на строковому ринку - 38,9 млн грн.

Лідером підвищення серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери Авдіївського коксохімічного заводу (+0,76%) і "Центренерго" (+0,46%). Серед лідерів зниження вартості акцій - «Райффайзен Банк Аваль» (-2,15%), Алчевський металургійний комбінат (-1,44%), Єнакіївський металургійний завод (-1,15%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів понеділка підвищився на 1,71% - до 391,46 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 226,4 млн грн, з них на ОВДП припало 224,8 млн грн, на акції підприємств - 1,15 млн грн, на облігації підприємств - 0,2 млн грн.