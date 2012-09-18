ДІУ виплатила дохід за 19-й купонний період по облігаціях серій «K» - «Y»

Державна іпотечна установа (ДІУ) виплатила процентний дохід за дев'ятнадцятий купонний період за гарантованими державою облігаціями серій «K» - «Y» та внесла плату за гарантію.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДІУ.

Згідно з повідомленням, ДІУ 15 жовтня 2008 року достроково закінчила розміщення облігацій зазначених серій.

Єдина номінальна дохідність, за якою були розміщені облігації серій «K» - «Y», становить 9,4%.

Залучені від розміщення кошти спрямовані ДІУ на виконання своїх статутних завдань.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету Міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів - юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.