Гравці фондових ринків стурбовані безрезультатними переговорами в єврозоні - експерти

Учасники фондового ринку в понеділок, 17 вересня, проявили стурбованість слабкими даними про виробничу активність в США і безрезультатними переговорами міністрів фінансів єврозони про шляхи виходу з боргової кризи.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

За їхньою інформацією, європейські фондові індекси завершили торги 17 вересня зниженням після істотного підйому за підсумками минулого тижня, обумовленого оголошенням ФРС про збільшення стимулювання економіки за рахунок запуску QE3. Зведений індекс Stoxx Europe 600 опустився на 0,3%. За підсумками торгів 14 вересня значення індексу досягло максимуму з червня 2011 року.

Як повідомляють аналітики, американський ринок акцій завершив торги понеділка в мінусі, що стало першим падінням за п'ять сесій. Мабуть, інвестори порахували, що ралі, яке спостерігалося на минулому тижні, не виправдано перспективами зростання світової економіки. Індекс Dow Jones Euro Stoxx 50 опустився на 0,42%.

Аналітики зазначають, що індекс українських акцій UX (-0,6%) у понеділок зафіксував зниження, тоді як WIG-Ukraine виріс на 1,8%.