«Газтек» купив пакет акцій «Чернівцігазу» за 8 млн грн

Найбільший приватний власник низки українських облгазів - компанія «Газтек» перемогла в приватизаційному конкурсі з продажу 20,393% державного пакета акцій ПАТ «Чернівцігаз», заплативши за пакет 8 млн. грн (стартова ціна становила 6,7 млн. грн - УНІАН). Трансляція конкурсу, який проводився за принципом аукціону, велася на сайті Фонду держмайна.

Загалом у цьому конкурсі брали участь дві компанії, другим учасником було ТОВ «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест», яке готове було придбати держпакет «Чернівцігазу» за 7 млн. 930 тис. грн.

Нагадаємо, покупець держпакета «Чернівцігаз» буде зобов'язаний упродовж трьох років з моменту купівлі інвестувати в розвиток підприємства 2,3 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Чернівцігаз» займається транспортуванням газу розподільчими трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним організаціям в Чернівецькій області.

На сьогодні мажоритарний пакет акцій ПАТ «Чернівцігаз» розділено на чотири практично однакових частини по 14,69% кожна, які перебувають у власності компаній ПрАТ "Газтек", ПрАТ "Ролюкс", ПрАТ "Агропромкомплект", ПрАТ "Тернопромсервіс".

ПрАТ «Газтек» (м. Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів. «Газтек», зокрема, придбав останнім часом на приватизаційних конкурсах блокуючі держпакети акцій «Миколаїв-», «Івано-Франківськ-», «Севастополь-», «Дніпропетровськ-», «Запоріж-», «Луганськ-», «Вінницягазу».

Власниками самого «Газтеку» є низка кіпрських компаній - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited і Porala Venchers Limited.

На початку вересня ц.р. «Газтек» залучив у банку «Надра» (м. Київ) кредит на 250 млн. грн для придбання акцій підприємств з газопостачання і газифікації.

Банк «Надра» контролюється українським бізнесменом Дмитром Фірташем.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: БАЛАНС ТИЖНЯ: Бюджет від Азарова, автомобільна війна з Росією та виклик «Газпрому»