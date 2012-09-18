НКЦПФР погоджуватиме кандидатури керівників бірж і депозитаріїв

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) схвалила порядок узгодження кандидатур керівників фондових бірж і депозитаріїв, повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

Як зазначили в комісії, даним документом прописується порядок подання та перелік документів, що надаються заявником для отримання погодження комісії, умови, яким має відповідати кандидат на посаду керівника, порядок розгляду документів регулятором, а також вимоги до керівників фондових бірж або депозитаріїв під час їх перебування на посади і т.д.

Зокрема, затвердженим порядком передбачається отримання відомостей про освіту кандидата, участь в інших юридичних особах, наявність корпоративних прав, випадки адміністративної відповідальності, відомості про сім'ю, тощо.

Як зазначили в комісії, даний документ був розроблений регулятором на виконання норм частини четвертої статті 27 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». Найближчим часом проект рішення буде оприлюднено на офіційному сайті комісії,

За словами директора департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж НКЦПФР Олега Науменка, на даний час комісія вже отримала і врахувала "побажання до змісту документа від провідних профучасників, серед яких Українська біржа, Національний депозитарій, ПАРД, Асоціація «Фондове партнерство» і врахували їхні пропозиції".