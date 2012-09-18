Українська біржа може призупинити торги на знак незгоди з законом про депозитарну систему

Біржова рада "Української біржі" більшістю голосів прийняла рішення провести опитування учасників торгів про необхідність призупинення торгівлі на 2:00 на всіх сегментах "Української біржі" на знак незгоди з прийнятою Верховною Радою редакцією закону "Про депозитарну систему України".

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні біржової ради біржі.

"Думку ринку про необхідність призупинення торгів ми будемо розглядати як підтвердження правильності та необхідності пропонованих нами дій, а також як надання довіри Біржовому раді визначити конкретну дату і час призупинення", - наголошується у зверненні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі біржі, остаточне рішення за результатами опитування учасників торгів про їх призупинення буде прийнято біржовою радою сьогодні ввечері або завтра вранці.

Нагадаємо, Верховна Рада 6 липня ц.р. прийняла Закон «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» (після прийняття в цілому Верховною Радою він перейменований в Закон «Про депозитарну систему України» - УНІАН). Законом передбачено створення централізованої депозитарної системи в країні, вводиться такий новий елемент, як Центральний розрахунковий центр.

На думку низки учасників ринку, таким чином створюється державна монополія на такі ринкові функції, як кліринг та розрахунки за угодами з фінансовими інструментами. Зокрема, за словами голови правління «Української біржі» Олега Ткаченка, ринок не зможе працювати за встановленими законом «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» правилам. Однією з принципових помилок даного закону, на його думку, є те, що "на гроші НБУ фактично створюється монополіст не тільки по розрахунках, але і по клірингу", а це означає, що дана структура-монополіст перебирає на себе і послуги центрального контрагента. "Я, наприклад, не чув, щоб хтось з представників ринку просив про це", - зазначив О. Ткаченко.

Наразі інформація про те, чи підписаний цей закон Президентом України, відсутня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Попереду повна НБУзація фондового ринку