Відсутність валютних ОВДП на аукціоні позбавляє розміщення інтриги - експерт

Відсутність пропозиції валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціоні 18 вересня позбавляє розміщення інтриги, йдеться в коментарі фахівця відділу продажів боргових цінних паперів інвестиційної компанії Dragon Capital Сергія Фурси.

«Черговий нудний аукціон на тлі не зовсім оптимістичного ринку. Відсутність валютних паперів позбавляє розміщення інтриги і дозволяє не відволікатися на нього протягом дня», - зазначив експерт.

С.Фурса повідомив, що ставки на ринку як і раніше набагато вищі, ніж прибутковість за ОВДП, пропонованим Мінфіном. «Та й займати на внутрішньому ринку під 20% для уряду, особливо враховуючи його впевненість у стійкості курсу гривні, нерозумно, оскільки зовнішні ринки наповнені ліквідністю і здатні забезпечити поповнення запасів скарбниці, якщо Мінфін цього потребує», - підкреслив він.

У свою чергу аналітики «ІНГ Банк Україна» відзначають, що в поточних ринкових умовах інвестори не виявляють інтересу до довгострокових гривневих паперів, тоді як попит на валютні та індексовані ОВДП, які Мінфін останнім часом рідко виставляє на продаж, потенційно можливий.

На їхню думку, потенційний попит міг би також виникнути і за короткостроковими гривневими облігаціями, розміщення яких останній раз проводилося в липні.

У «ІНГ Банк Україна» повідомили, що рівень ліквідності банківської системи за тиждень виріс на 22% - до 19,2 млрд грн, викликавши зниження вартості короткострокових запозичень (ставка за кредитами «овернайт» впала до 13%), при цьому вартість довгострокових ресурсів залишилася практично незмінною (ставка по 1-місячним кредитам залишається вище 25%).

Зростання ліквідності, за словами аналітиків банку, був обумовлений погашенням минулого тижня зобов'язань на 2,4 млрд грн, а також рефінансуванням Нацбанку на 950 млн грн.

«При цьому зростання ліквідності не чинило ніякого впливу на криву дохідності. Таким чином, надходження заявок за ринковими ставками на сьогоднішньому аукціоні залишається вкрай малоймовірним», - кажуть у «ІНГ Банк Україна».

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України на аукціоні 18 вересня планує запропонувати до продажу облігації внутрішньої державної позики терміном обігу 5 і 7 років.

Раніше, на аукціоні з продажу ОВДП 11 вересня, Мінфіну вдалося залучити в державний бюджет 160 млн грн за рахунок розміщення індексованих ОВДП з терміном погашення 9 вересня 2015 року. Прибутковість становила 9,3%. При цьому попит на гривневі ОВДП терміном обігу 5 і 7 років був відсутній.

За даними Державної казначейської служби, з початку цього року по 3 вересня надходження до держбюджету від проведення урядових запозичень становлять 76,755 млрд грн (52,776 млрд грн - від внутрішніх, 23,979 млрд грн - від зовнішніх). За вказаний період на погашення держборгу було спрямовано 45,107 млрд грн, витрати на обслуговування - 15,253 млрд грн.