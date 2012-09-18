Індекс Української біржі знизився на 2,40%, індекс ПФТС підвищився на 0,65%

Індекс Української біржі за підсумками торгів 18 вересня знизився на 2,40% – до 1066,94 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 69,4 млн. грн, з них на фондовому ринку – 23,7 млн. грн, на строковому ринку – 45,6 млн. грн.

Лідером зниження серед акцій, що найактивніше торгуються, стали цінні папери "Азовсталі" (-3,42%), Алчевського меткомбінату (-3,26%), "Укрнафти" (-2,85%) та ін.

Індекс ПФТС за підсумками торгів вівторка підвищився на 0,65% – до 394,00 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 806,2 млн. грн, з них на ОВДП припало 802,9 млн. грн, на акції підприємств – 1,4 млн. грн, на облігації підприємств – 1,8 млн. грн.