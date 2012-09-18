НАБУ критикує пропозицію "Української біржі" припинити роботу

Незалежна асоціація банків України (НАБУ), яка представляє 94 банки, критикує пропозицію "Української біржі" припинити роботу у зв'язку з ухваленням Верховною Радою Закону "Про депозитарну систему України".

Як наголошується у переданій УНІАН заяві НАБУ, асоціація "здивована закликами деяких гравців ринку припинити торги на одній з українських бірж у зв'язку з їхньою незгодою з окремими положеннями Закону про систему депозитарного обліку цінних паперів, який після схвалення Верховною Радою передано на підпис Президентові України".

У зв'язку з цим в асоціації заявили, що "НАБУ завжди виступала і виступає за цивілізований діалог для вирішення спірних питань, який виключає такі речі, як страйки, бойкот та інші методи тиску на учасників ринку і регулятора ринку".

У НАБУ також нагадали, що "асоціація консолідувала позицію системи і разом з іншими учасниками ринку звернулася з відкритим листом до Президента України з проханням підтримати ідею створення єдиного депозитарію і передати контроль за ним регуляторові, щоб гарантувати максимальну прозорість та ефективність діяльності новоствореної структури".

Нагадаємо, біржова рада "Української біржі" більшістю голосів ухвалила рішення провести опитування учасників торгів про необхідність припинення торгівлі на 2 години на всіх сегментах "Української біржі" на знак незгоди з прийнятою Верховною Радою редакцією Закону "Про депозитарну систему України". Остаточне рішення за результатами опитування учасників торгів про їх припинення буде ухвалене біржовою радою сьогодні ввечері або завтра вранці.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 6 липня п.р. прийняла Закон «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» (після ухвалення в цілому Верховною Радою його перейменовано на Закон «Про депозитарну систему України» - УНІАН). Законом передбачено створення централізованої депозитарної системи в країні, вводиться такий новий елемент, як Центральний розрахунковий центр.

На думку низки учасників ринку, таким чином створюється державна монополія на такі ринкові функції, як кліринг і розрахунки за операціями з фінансовими інструментами. Зокрема, за словами голови правління «Української біржі» Олега Ткаченка, ринок не зможе працювати за встановленими Законом «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» правилами. Однією з принципових помилок цього закону, на його думку, є те, що "на гроші НБУ фактично створюється монополіст не тільки за розрахунками, але й за клірингом", а це означає, що дана структура-монополіст перебирає на себе й послуги центрального контрагента. "Я, наприклад, не чув, щоб хтось із представників ринку просив про це", - відзначив О.Ткаченко.

На даний час інформації про те, чи підписав цей закон Президент України, немає.