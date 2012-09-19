Українська біржа: більшість учасників торгів висловилися за припинення роботи

Переважна більшість учасників торгів на Українській біржі підтримали пропозицію біржової ради про припинення торгів на 2 години у зв'язку з ухваленням Верховною Радою Закону "Про депозитарну систему України".

Як повідомили УНІАН у прес-службі біржі, такі результати проведеного вчора опитування. Відповідно до інформації прес-служби, за припинення торгів висловилася 55 учасників, що становить 98,66% загальної кількості учасників торгів на біржі.

Як відзначили у прес-службі, сьогодні планується провести засідання біржової ради, на якій буде ухвалене остаточне рішення про подальші дії.

Нагадаємо, біржова рада "Української біржі" більшістю голосів ухвалила рішення провести 18 вересня опитування учасників торгів про необхідність припинення торгів на 2 години на всіх сегментах "Української біржі" на знак незгоди з прийнятою Верховною Радою редакцією Закону "Про депозитарну систему України".

Як повідомляв УНІАН,Верховна Рада 6 липня п.р. прийняла Закон «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» (після ухвалення в цілому Верховною Радою його перейменовано на Закон «Про депозитарну систему України» - УНІАН). Законом передбачене створення централізованої депозитарної системи в країні, вводиться такий новий елемент, як Центральний розрахунковий центр.

На думку багатьох учасників ринку, таким чином створюється державна монополія на такі ринкові функції, як кліринг і розрахунки за операціями з фінансовими інструментами. Зокрема, за словами голови правління «Української біржі» Олега Ткаченка, ринок не зможе працювати за встановленими Законом «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» правилами. Однією з принципових помилок цього закону, на його думку, є те, що "на гроші НБУ фактично створюється монополіст не тільки за розрахунками, але й за клірингом", а це означає, що дана структура-монополіст перебирає на себе й послуги центрального контрагента. "Я, наприклад, не чув, щоб хтось із представників ринку просив про це", - відзначив О.Ткаченко.

На даний час інформації про те, чи підписав цей закон Президент України, немає.