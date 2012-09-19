ФДМУ 10-12 жовтня реалізує на біржах держпакети 16 газопостачальних компаній

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує 10-12 жовтня ц.р. реалізувати на фондових біржах міноритарні держпакети акцій 16 газопостачальних компаній, повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 19 вересня ц.р. Відповідно до оприлюдненого у виданні інформаційного повідомлення, 10 жовтня ц.р. на фондовій біржі "Іннекс" планується виставити 7,379% акцій ПАТ "Гусятингаз", 5,99% ПАТ "Монастирськгаз", 3,856% ПАТ "Бучачгаз", 10,974% ПАТ "Зборівгаз". 11 жовтня ц.р. на Східно-Європейській фондовій біржі планується виставити на продаж 7,013% держпакет акцій ПАТ "Криворіжгаз", 0,708% ПАТ "Тернопільгаз", 7,6% ПАТ "Рівнегаз", 6,341% "Закарпатгаз", 1,357% ПАТ "Заліщикигаз", 4,959% "Тернопільміськгаз". 12 жовтня на фондовій біржі ПФТС планується виставити 2,554% держпакет акцій ПАТ "Львівгаз", 9,906% ПАТ "Харківміськгаз", 1,978% ПАТ "Підволочиськгаз", 1,20% ПАТ "Дніпрогаз", 7,49% ПАТ "Збаражгаз", 2,701% ПАТ "Чортківгаз".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter