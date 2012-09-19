Аукціон щодо Борщагівського хімфармзаводу перенесено на 17 жовтня

Приватизаційний аукціон з продажу 29,95% акцій науково-виробничого центру «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (м. Київ) перенесено з 25 вересня на 17 жовтня п.р.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За словами заступника голови КМДА Олександра Пузанова, до київської адміністрації звернулися кілька компаній з проханням надати додатковий час, щоб зробити належний due diligence заводу. "Оскільки місто бажає провести дійсно відкритий і прозорий продаж, ми пішли назустріч потенційним інвесторам", - зазначив він.

Нагадаємо, 29,95% акцій науково-виробничого центру «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» належать територіальній громаді міста.

Аукціон планувалося провести на майданчику «Української міжбанківської валютної біржі», стартова ціна пакета була встановлена на рівні 278,331 млн грн.

Довідка УНІАН. «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» займається виробництвом і реалізацією понад 100 найменувань лікарських препаратів: препаратів для лікування серцево-судинних захворювань, центральної нервової системи, вітамінів, анальгетиків, сорбентів й інших ліків. За рік підприємство виробляє близько 200 млн упаковок таблеток, 4 млн упаковок сиропів, 15 млн упаковок антибіотиків у капсулах, 14 млн флаконів стерильних антибіотиків. Продукція заводу експортується до країн ближнього і далекого зарубіжжя. Статутний капітал акціонерного товариства становить 19,03 млн грн, номінал акції – 1 839 грн.