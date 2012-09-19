Українська біржа 20 вересня призупинить торги на одну годину
Біржова рада "Української біржі" ухвалила рішення вважати результат проведеного опитування учасників торгів на біржі достатньою підставою для прийняття рішення про призупинення біржових торгів і зобов`язати правління ПАТ «Українська біржа» призупинити торги з 10:00 до 11:00 20 вересня п.р., повідомили УНІАН у прес-службі біржі.
Нагадаємо, біржова рада "Української біржі" більшістю голосів ухвалила рішення провести 18 вересня опитування учасників торгів про необхідність призупинення торгівлі на всіх сегментах "Української біржі" на знак незгоди з прийнятою Верховною Радою редакцією закону "Про депозитарну систему України".
Переважна більшість учасників торгів на «Українській біржі» підтримали пропозицію біржової ради про припинення торгів у зв`язку з прийняттям Верховною Радою Закону "Про депозитарну систему України". Відповідно до інформації прес-служби біржі, за призупинення торгів висловилися 55 учасників, що становить 98,66% від загальної кількості учасників торгів на біржі.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 6 липня ц.р. прийняла Закон «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» (після прийняття в цілому Верховною Радою він перейменований в Закон «Про депозитарну систему України» - УНІАН). Законом передбачено створення централізованої депозитарної системи в країні, вводиться такий новий елемент, як Центральний розрахунковий центр.
На думку низки учасників ринку, таким чином створюється державна монополія на такі ринкові функції, як кліринг та розрахунки за угодами з фінансовими інструментами. Зокрема, за словами голови правління «Української біржі» Олега Ткаченка, ринок не зможе працювати за встановленими законом «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» правилами. Однією з принципових помилок даного закону, на його думку, є те, що "на гроші НБУ фактично створюється монополіст не тільки по розрахунках, але і по клірингу", а це означає, що дана структура-монополіст перебирає на себе і послуги центрального контрагента. "Я, наприклад, не чув, щоб хтось з представників ринку просив про це", - зазначив О. Ткаченко.
Наразі інформація про те, чи підписаний цей закон Президентом України, відсутня.