Український фондовий ринок у середу знизився

Індекс Української біржі за підсумками торгів 19 вересня знизився на 0,98% - до 1056,49 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 70,8 млн грн, з них на фондовому ринку - 34 млн грн, на строковому ринку - 36,8 млн грн.

Лідером зниження серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери Єнакіївського метзаводу (-2,47%), "Укрсоцбанку" (-2,35%), "Укрнафти" (-1,85%) і пр.

Індекс ПФТС за підсумками торгів вівторка знизився на 0,38% - до 392,52 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 638,9 млн грн.