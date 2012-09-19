В Мінфін поки що не надходило звернень про купівлю акцій «Укргазбанку» і банку «Київ»

У Міністерство фінансів України поки що не надходило звернень щодо покупки пакетів акцій АБ «Укргазбанк» та АКБ «Київ», повідомили агентству УНІАН у міністерстві.

«На сьогодні в Мінфін не надходило звернень від потенційних покупців з приводу придбання пакетів акцій АБ «Укргазбанк» та ПАТ «АКБ «Київ», - сказали в міністерстві.

Нагадаємо, що в кінці липня 2012 року Міністерство фінансів оголосило тендер з відбору компанії-консультанта в питанні приватизації «Укргазбанку» і банку «Київ» для «проведення оцінки пакетів акцій АБ «Укргазбанк» та ПАТ «АКБ «Київ», надання рекомендацій щодо порядку проведення та підготовки плану продажу пакетів акцій цих банків, відбору стратегічних інвесторів та вирішення інших питань, пов'язаних з продажем пакетів акцій цих банків».

При цьому згідно з Протоколом розкриття пропозиції конкурсних торгів, розміщеному на веб-порталі «Державні закупівлі», свої послуги у ролі консультанта в даному питанні, запропонувала тільки компанія Deloitte (ТОВ "Делойт і Туш»). Компанія запросила за свої послуги 16,187 млн грн (з ПДВ). Однак з урахуванням того, що пропозиція компанії було єдиною, проведений Мінфіном тендер вважається недійсним.

Дата проведення повторного тендеру з відбору консультанта поки невідома.

Довідка УНІАН. У 2009 році Кабмін витратив близько 18 млрд грн бюджетних коштів на докапіталізацію трьох недержавних комерційних банків - «Укргазбанку», «Родовід Банку» і банку «Київ». У результаті Мінфін України став мажоритарним акціонером у кожній з цих фінустанов. Незважаючи на вливання значних сум у капітал зазначених банків, так і не вдалося відновити їхню нормальну роботу. На сьогодні всі вони потребують додаткової капіталізації, яка оцінюється в 12,5 млрд грн.

14 вересня 2011 року Кабмін своїм розпорядженням створив на базі «Родовід Банку» санаційний банк.