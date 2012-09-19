Торги на фондових майданчиках у середу проходили доволі суперечливо - експерт

Торги на фондових майданчиках в середу, 19 вересня, проходили досить суперечливо.

Таку думку висловила в коментарі агентству УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Яна Лаврик.

За її словами, «європейські індекси в відсутність драйверів для руху в ту чи іншу сторону в середу поперемінно кочували навколо рівнів закриття вівторка. Водночас, російські та українські гравці надали перевагу сьогодні продажу».

Як відзначила аналітик, найбільші втрати на Українській біржі в середу понесли папери «Укрнафти» (-1,85%), "Укрсоцбанку" (-2,35%) і Єнакіївського МЗ (-2,47%). Гірше ринку виглядали «Центренерго» (-1,36%) і "Мотор Січ" (-1,33%). Всупереч загальній динаміці помірне зростання показали акції Авдіївського КХЗ (+0,41%).

На думку Я.Лаврик, «новинний фон в торговельну сесію середи можна охарактеризувати як убогий. Інвестори продовжують очікувати рішення щодо Греції, яке трійка кредиторів повина оголосити в кінці вересня».

Аналітик наголосила, що після абсолютно бідних на статистику понеділка і вівторка сьогоднішній день видався доволі щедрим на статистичні дані. Так, у другій половині сесії були опубліковані показники з ринку нерухомості США, що опинилися неоднозначними. Продажі існуючих будинків в серпні зросли на 7,8% до 4,82 млн., що помітно краще прогнозів. Зростання дозволів на будівництво також перевершило очікування. Водночас, такий показник, як закладки нових будинків, виявився гіршим за консенсус-прогноз.

За інформацією Я.Лаврик, в четвер трейдерів очікує цілий блок даних по Європі і США, що, можливо, дасть привід для спекуляцій і більш активних рухів. «Про реакцію ринку на цю статистику судити складно, тому що інформація може інтерпретуватися по-різному, як з точки зору QE3, так і з точки зору стану економіки», - вважає аналітик.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 19 вересня, знизився на 0,98% - до 1056,49 пункту. Загальний обсяг торгів становив 70,8 млн грн.

Індекс ПФТС впав на 0,38% - до 392,52 пункту. Загальний обсяг торгів становив 638,9 млн грн.

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