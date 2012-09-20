КАЛЕНДАР зборів акціонерів банків і компаній України

Нижче наведено інформацію про заплановані на поточному тижні збори акціонерів українських банків та провідних компаній: 20 вересня: - Страхова компанія "Планета"; - Трансфорвардинг Лімітед АГ; 21 вересня: - Інвестиційний фонд "Орамосо Кепітал"; - Інвестиційний фонд "Симфонія №1"; - Інвестиційний фонд "Центр Інвест"; - Інвестиційний фонд "Резервна нерухомість"; - Інвестиційний фонд "Фонд Альфа"; - Укратоменергобуд; - Український інститут з проектування нафтопереробних і нафтохімічних підприємств

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter