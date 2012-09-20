КАЛЕНДАР зборів акціонерів банків і компаній України

09:36, 20 вересня 2012
Фондовий ринок
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Нижче наведено інформацію про заплановані на поточному тижні збори акціонерів українських банків та провідних компаній:

20 вересня:

- Страхова компанія "Планета";

- Трансфорвардинг Лімітед АГ;

21 вересня:

- Інвестиційний фонд "Орамосо Кепітал";

- Інвестиційний фонд "Симфонія №1";

- Інвестиційний фонд "Центр Інвест";

- Інвестиційний фонд "Резервна нерухомість";

- Інвестиційний фонд "Фонд Альфа";

- Укратоменергобуд;

- Український інститут з проектування нафтопереробних і нафтохімічних підприємств

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