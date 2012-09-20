КАЛЕНДАР зборів акціонерів банків і компаній України
09:36, 20 вересня 2012Фондовий ринок
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Нижче наведено інформацію про заплановані на поточному тижні збори акціонерів українських банків та провідних компаній:
20 вересня:
- Страхова компанія "Планета";
- Трансфорвардинг Лімітед АГ;
21 вересня:
- Інвестиційний фонд "Орамосо Кепітал";
- Інвестиційний фонд "Симфонія №1";
- Інвестиційний фонд "Центр Інвест";
- Інвестиційний фонд "Резервна нерухомість";
- Інвестиційний фонд "Фонд Альфа";
- Укратоменергобуд;
- Український інститут з проектування нафтопереробних і нафтохімічних підприємств
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