Рішення Української біржі призупинити торги додало ринкові негативу - експерти

Рішення Української біржі призупинити торги у зв'язку з можливим набуттям чинності закону про депозитарну систему і його руйнівними наслідками для фондового ринку додало негативу в середу, 10 вересня.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

Вони відзначають, що, незважаючи на помірно негативний зовнішній фон, падіння на Українській біржі на відкритті в середу перевищило 20 пунктів. За підсумками торгів індекс UX закрився зниженням. Акції "Луганськтепловозу" (-0,6%) знизилися незважаючи на велике замовлення від "Російських залізниць". З індексних паперів зріс лише Авдіївський КХЗ (+0,4%), хоча за результатами першого півріччя чистий збиток підприємства збільшився і досяг 650 млн грн.

За словами аналітиків, провідні світові індекси в середу закрилися невеликим зростанням після публікації позитивної макростатистики з ринку нерухомості в США. Продажі будинків на вторинному ринку виросли на 7,8% і досягли максимального значення з травня 2010 року. Однак сьогодні, після оприлюднення індексу ділової активності (PMI) Китаю, фондові ринки Азії обвалилися. Зростання промвиробництва Китаю може сповільнитися у вересні, зафіксувавши 11-й місяць уповільнення. Сьогодні очікується вихід PMI єврозони і США.

Нагадаємо, що Біржова рада Української біржі більшістю голосів ухвалила рішення провести 18 вересня опитування учасників торгів про необхідність призупинення торгівлі на всіх сегментах на знак незгоди з прийнятою Верховною Радою редакцією закону "Про депозитарну систему України".

Біржова рада Української біржі ухвалила рішення вважати результат опитування достатньою підставою для припинення торгів з 10:00 до 11:00 20 вересня п.р.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 19 вересня, знизився на 0,98% - до 1056,49 пункту. Загальний обсяг торгів становив 70,8 млн грн.

Індекс ПФТС впав на 0,38% - до 392,52 пункту. Загальний обсяг торгів становив 638,9 млн грн.