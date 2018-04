"Газтек" придбав 24% "Кримгазу"

Найбільший приватний власник низки українських облгазів - компанія "Газтек" - перемогла у приватизаційному конкурсі з продажу 23,989% акцій ПАТ "Кримгаз", заплативши за пакет 42 млн 640 тис грн (початкова ціна становила 41,8 млн грн - УНІАН).

Трансляція конкурсу, який проводився за принципом аукціону, велася на сайті Фонду державного майна України.

Усього в даному конкурсі взяли участь дві компанії, другим учасником була компанія "ГІК Фінлекс-Інвест".

Під час торгів реалізаційна ціна держпакету була підвищена на 2 кроки. Розмір одного кроку становив 420 тис. грн.

Нагадаємо, покупець пакету зобов'язаний протягом трьох років з моменту придбання інвестувати у розвиток підприємства 8 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, «Газтек» (м. Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів. Зокрема, "Газтеку" і афільованим з ним структурам належать міноритарні пакети у "Вінниця-", "Волинь-", "Дніпропетровськ-", "Севастополь-", "Луганськ-", "Житомир-", "Запоріж-", "Кримгазі" тощо.

Власниками самого "Газтеку" є низка кіпрських компаній - Krezer Holdings Ltd, Nesiba Venchers Ltd, Pasler Enterprises Ltd і Porala Venchers Ltd.

На початку вересня п.р. "Газтек" залучив у банку “Надра” (м. Київ) кредит на 250 млн грн для придбання акцій підприємств з газопостачання і газифікації.

