«Українська біржа» може закритися через закон про депозитарну систему

«Українська біржа» може закритися в разі підписання Президентом України закону "Про депозитарну систему України".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам глава біржової ради, генеральний директор інвест-компанії Concorde Capital Ігор Мазепа.

Він оцінив ймовірність закриття «Української біржі» у разі набуття чинності даним законом на рівні 70%.

За його словами, даний законопроект надасть різко негативний вплив на інвестиційний імідж України, відлякає від неї міжнародних інвесторів.

І. Мазепа також зазначив, що набуття чинності даним законом призведе до закриття цілих сегментів українського фондового ринку. Зокрема, через проблеми, пов'язані з управлінням і активами, найімовірніше, припинить функціонування строковий ринок.

Як сказав керуючий директор інвест-компанії «Універ" Олексій Сухоруков, цей закон вводить на ринок якусь державну структуру, яка буде керувати всіма грошовими розрахунками. Водночас, за його словами, дана структура не зможе з належною оперативністю вирішувати ті чи інші проблеми, зокрема під час проведення клірингу. Він також зазначив, що замість того, щоб створити єдиний депозитарій на базі Всеукраїнського депозитарію цінних паперів (ВДЦП) і Національного депозитарію України, створюється якась окрема структура, яка перебере на себе функції даних депозитаріїв.

«Замість об'єднання двох депозитаріїв у ВДЦП буде просто відібрано бізнес», - зазначив А. Сухоруков.

За словами керуючого директора інвестиційної компанії Dragon Capital Дмитра Тарабакіна, прийняття даного закону в тій остаточній редакції, за яку проголосувала Верховна Рада, є «саботажем». «Для чого робити структуру ще гіршою, ніж вона була?» - запитує він.

Коментуючи заяву Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо припинення сьогодні на годину роботи української біржі, Д.Тарабакін зазначив, що комісія «займає нав'язану кимось позицію». Він також повідомив, що і на народних депутатів при ухваленні цього закону здійснювався тиск. За його словами, «проблема вище», і учасникам ринку було б непогано «достукатися туди».

За словами І.Мазепи, мета прийняття даного законопроекту - «сісти на грошовий потік, який утворюється від діяльності не тільки фондового, але й інших фінансових ринків». Він також зазначив, що наразі учасники ринку думають про різні варіанти своїх подальших дій, одним з яких може бути внесення поправок до вже прийнятого закону.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 6 липня ц.р. прийняла Закон «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» (після прийняття в цілому Верховною Радою він перейменований в Закон «Про депозитарну систему України» - УНІАН). Законом передбачено створення централізованої депозитарної системи в країні, вводиться такий новий елемент, як Центральний розрахунковий центр.

Біржова рада "Української біржі" більшістю голосів ухвалила рішення провести 18 вересня опитування учасників торгів про необхідність призупинення торгівлі на всіх сегментах на знак незгоди з прийнятою Верховною Радою редакцією закону "Про депозитарну систему України".

19 вересня біржовий рада біржі ухвалила рішення вважати результат опитування достатньою підставою для припинення торгів з 10:00 до 11:00 20 вересня п.р.

Сьогодні, 20 вересня, «Українська біржа» з 10:00 до 11:00 призупинила свою роботу.