Україна дорозмістила єврооблігації на 600 млн дол., дохідність яких становить 7,461%.

Про це УНІАН заявили у Міністерстві фінансів України.

"Обсяг заявок на представлені до розміщення єврооблігації перевищив суму розміщення більш ніж у два рази", - сказав представник Мінфіну.

Папери були продані в рамках дорозміщення липневого випуску п'ятирічних (з терміном погашення 24 липня 2017) єврооблігацій на 2 млрд дол. з дохідністю 9,25%.

Лід-менеджери випуску не змінилися. Ними виступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog і VTB Capital.